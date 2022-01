Luciano Spalletti ha un bel feeling con la Coppa Italia ed oggi farà il suo esordio nella competizione sulla panchina del Napoli. Gli azzurri quest’oggi sfideranno la Fiorentina al Maradona per il match valido per gli ottavi di finale della competizione. L’allenatore di Certaldo andrà in cerca del suo terzo successo nella manifestazione, dopo le due consecutive vinte sulla panchina della Roma nel 2007 e nel 2008