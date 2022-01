SOCIAL – Osimhen carica la squadra in vista della sfida di Coppa Italia

Il Napoli affronterà la Fiorentina per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia contro l’Atalanta. Oggi non ci potrà ancora essere Victor Osimhen che però farà il tifo per la squadra nella speranza che possa continuare il percorso per poi essere di aiuto anche lui. Infatti l’attaccante ha caricato la squadra sui social postando una Instagram stories con la foto di una recente partita e ha scritto: “In bocca al lupo ragazzi”. Victor sta recuperando e sta per rientrare a disposizione di Spalletti ed è pronto a dare il massimo per la maglia azzurra e vuole farlo in tutte le competizioni. Di seguito la storia del giocatore sul proprio profilo ufficiale:

https://instagram.com/stories/victorosimhen9/2750344868773396578?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet