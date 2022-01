Sky – Spalletti prepara un cambio in vista della Fiorentina: le ultime

Dopo il ritorno alla vittoria in casa contro la Sampdoria, il Napoli prova a riconfermarsi in Coppa Italia. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno la Fiorentina, reduce da una sonora sconfitta contro il Torino in campionato. Secondo la redazione di Sky Sport, gli azzurri scenderanno in campo con una novità rispetto all’ultima sfida del Maradona. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre secondo l’emittente satellitare:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.