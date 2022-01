Il Napoli è ridotto all’osso e Spalletti chiede un altro sforzo ai suoi calciatori.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, il tecnico Spalletti spronerà i suoi calciatori a dare il tutto per tutto: “Il compito per il Napoli, dunque, sarà molto proibitivo e Spalletti chiederà un ulteriore sforzo ai giocatori che ha a disposizione. L’ emergenza ormai non fa più notizia”. Il Napoli arriva decimato ma sa che dovrà offrire un’altra prova d’orgoglio.