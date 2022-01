L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il nigeriano, tornato ad allenarsi nei giorni scorsi in gruppo, sta bene. Spalletti dovrà saper gestire la condizione fisica del ragazzo, quindi molto probabilmente salterà la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dovrebbe essere pronto per la gara di lunedì contro il Bologna o mal che vada per il derby contro la Salernitana di domenica prossima.