Rai – Napoli su Alvarez: la stellina del River piace a mezza Europa

Julian Alvarez, stella argentina classe 2000 del River Plate che fa impazzire a mezza Europa. Oggi numerose testate hanno riferito di un interessamento di club italiani, infatti secondo quanto riferito da Ciro Venerato giornalista della Rai, il club azzurro deve reperire per la prossima sessione estiva 25mln di euro ed è una cifra alla portata con la cessione di un big. Gli azzurri lo ritengono un buon profilo per sostituire il partente Insigne, anche se la concorrenza è ampia e non si escludono colpi di scena.