Petagna: “Dispiace per il risultato, in 9 si fa fatica a giocare. Felice per il gol, ora testa al Bologna”

Andrea Petagna, ha parlato cosi in conferenza stampa post partita:

“Dispiace moltissimo per il risultato e l’eliminazione dalla Coppa, ci tenevamo a far bene ed andare avanti nella competzione. Giocare in 10 è una cosa, giocare in 9 è un’altra, perchè si fa fatica a tenere il campo. Dobbiamo pensare al Bologna lunedi, per ottenere i 3 punti. Dovevamo fare meglio, essere più cinici, siamo stati sfortunati ma in 9 si fa molto fatica. Sono felice per il gol e quando giochi dall’inizio è più facile avendo più occasioni”.