Durante questo Napoli-Fiorentina ci sono state ben tre espulsioni tra le due squadre, il portiere Dragowski per la viola e Fabian Ruiz insieme a Lozano per il Napoli. Queste però non verranno scontate in campionato ma restano valide per la Coppa Italia, dunque sospiro di sollievo per Luciano Spalletti che potrà contare sui due calciatori in vista del Bologna.