Un nuovo stop in casa Milan. Un altro infortunio in difesa per Stefano Pioli, che al 24′ del primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Genoa ha perso Fikayo Tomori. Per il centrale rossonero, un problema fisico da valutare nelle prossime ore con accertamenti. Tomori si è fermato per un problema all’interno del ginocchio sinistro. La prima diagnosi parla di un risentimento al ginocchio sinistro.