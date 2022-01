Marchetti: “Non mi risulta che il Real Madrid sia interessato ad Ospina”

A Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha parlato dell’interesse del Real Madrid per David Ospina. Ecco quanto detto:

“Real Madrid interessato ad Ospina? Non ho registrato questo interesse. Di certo lui è un grande portiere e Ancelotti lo conosce, è una situazione che va verificata. Non escludo che Il Napoli possa cambiare entrambi i portieri. Penso che il problema di questi due portieri è che a ognuno dei due sia stato detto che si puntava su di lui. Questo può generare false aspettative. Su Meret il Napoli ha fatto un investimento che penso voglia in qualche maniera difendere. In questo momento Ospina sta dimostrando di avere un rendimento più alto”.