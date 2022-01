Era iniziato piuttosto bene il 2022 del Napoli che aveva guadagnato quattro punti in due partite non facili con la Juventus e la Sampdoria. La sfida secca, questa della Coppa Italia, poteva essere indubbiamente un’importante un’affascinante novità per Spalletti come allenatore all’ombr del Vesuvio, trovatosi per la prima volta a dover affrontare finanche i tempi supplementari e, in generale, a gestire un gruppo in questo momento decimato.

Una serata iniziata abbastanza bene, ma conclusasi con una pokerissimo della Fiorentina e un risultato davvero difficile da digerire. Resta però una parentesi negativa o almeno questo deve essere per gli azzurri. Resettare e ritornare con la testa al campionato, perché lunedì c’è una sfida altrettanto importante contro il Bologna, quindi imparare dagli errori senza portarsi gli strascichi, se non fisici per il dispendio di energia, di una sconfitta bruttissima, la peggiore probabilmente di questa stagione. Serve soprattutto ai giocatori chiave prendersi sulle spalle il Napoli adesso, Lozano e Fabìan Ruiz, per esempio, che non hanno sicuramente coronato nel migliore dei modi il loro ritorno in campo; lasciare tranquillo Tuanzebe, buttato subito nella mischia alla prima, il quale ha bisogno di tempo per adattarsi ed entrare nei meccanismi della difesa napoletana e del calcio italiano, molto differente rispetto quello inglese.

Serve, infine, che Spalletti dia a tutti una strigliata ma pure una mano per indirizzarli verso la giusta via, dando loro la quadra esatta affinché una partita persa sia solo un incidente di percorso.