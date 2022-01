Il Roma – Previsti pochi tifosi oggi al Maradona: questo l’orario di apertura dei tornelli

Anche oggi cancelli aperti al “Maradona” con largo anticipo per evitare assembramenti, ma i tifosi saranno pochi. In occasione della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, di oggi alle ore 18 per gli ottavi di finale, la Ssc Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’ orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’ evento calcistico. I tifosi dovranno presentare super green pass e mascherina “ffp2”.