Il Mattino: “La gara verrà giocata in uno scenario da lockdown”

La partita di stasera tra Napoli e Fiorentina vedrà pochi spettatori al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarebbero solo cinquemila gli spettatori previsti in uno “scenario da lockdown”. Ecco qui il resoconto del quotidiano campano: “Bisogna tirare anche un po’ il fiato. E allora ecco la sorpresa di Spalletti ai suoi ragazzi: niente ritiro prepartita, la squadra si ritrova questa mattina a Castelvolturno per la rifinitura e poi per spostarsi, tutti assieme, al Maradona. Dove, però, la gara verrà giocata in uno scenario da lockdown: nonostante le iniziative, il fascino della

partita da dentro o fuori, non saranno più di cinquemila sugli spalti. Cornice deprimente”. Il riacutizzarsi della pandemia ha fermato nuovamente il calcio e il Napoli, come tanti club europei, è pronto purtroppo a farne le spese.