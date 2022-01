Il Mattino – Dopo la Fiorentina ci sarebbe l’Atalanta ai quarti di finale

Il Napoli affronterebbe nuovamente l’Atalanta ai quarti di finale come lo scorso anno.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, prima bisogna battere una Fiorentina reduce da una batosta a Torino: “Se il Napoli passa il turno ritrova l’ Atalanta. Come nella semifinale dell’ anno scorso. Non sarebbe male provare a vendicare quella bruciante

eliminazione”. In effetti lo scorso anno fu una vera e propria disfatta a Bergamo ad impedire agli azzurri di accedere alle semifiniali dopo lo 0-0 del Maradona: testa alla Fiorentina, ad ogni modo, senza fare alcun programma.