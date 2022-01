L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto riferimento ad una decisione presa dal Napoli in vista della partita di oggi contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano non c’è stato nessun ritiro pre-gara all’Hotel Caracciolo. I ragazzi di Spalletti infatti si sono riuniti direttamente questa mattina a Castel Volturno, per la seduta di rifinitura. Poi dopo si ritroveranno per andare al Maradona. Una scelta che, a quanto pare, è stata presa proprio dal tecnico Luciano Spalletti.