Il Mattino – Archiviata l’indagine dell’ASL sui calciatori azzurri bloccati prima di Juventus-Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino ha rilasciato un’ importante notizia sul famoso caso dei calciatori azzurri bloccati dall’Asl prima di Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano l’indagine è arrivata alla conclusione che i tre calciatori del Napoli in questione: Rramahni, Zielinski e Lobotka hanno perfettamente rispettato il protocollo FIGC e per questo l’Asl ha definito conclusa l’indagine. L’autorità sanitaria non ha emesso neanche una multa per i tre calciatori. Quindi il dubbio è risolto, i tre azzurri potevano tranquillamente giocare.