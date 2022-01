L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un dialogo avvenuto tra Victor Osimhen e Luciano Spalletti. Il nigeriano, che ha ripreso ad allenarsi ieri in gruppo con la mascherina protettiva, ha chiesto tempo per il rientro in campo, in quanto non si sente ancora a suo agio e vuole riprendere la giusta condizione fisica dopo il lungo stop.