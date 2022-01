In seguito all’infortunio nella gara contro il Sassuolo di inizio dicembre, Fabian Ruiz è tornato domenica contro la Sampdoria a calcare nuovamente i campi di gioco. Occhio anche alla possibilità di vederlo in campo nella ripresa così come il baby Zanoli, che in più di un’occasione è stato lanciato nella mischia da Spalletti.

A riportarlo La Gazzetta dello Sport.