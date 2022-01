Gazzetta – Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni. Tuanzebe tra i titolari

Mancano poche ore alla sfida Napoli-Fiorentina, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Spalletti recupera alcuni uomini, ma la formazione non dovrebbe essere diversa da quella che ha battuto la Sampdoria. L’unica novità è quella di Tuanzebe che dovrebbe fare il suo debutto da titolare per lasciar riposare Ghoulam. Italiano si affida ai suoi migliori uomini per battere i partenopei.

Queste le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara