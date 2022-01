Gazzetta – Anche Meret e Malcuit sono negativi: l’ondata virale si sta placando

L’incubo del Covid-19 nello spogliatoio azzurro si sta pian piano affievolendo. E come riporta La Gazzetta dello Sport ecco le condizioni di Meret e Malcuit dopo la negativitá:

“Intanto pian piano l’ ondata virale sembra lasciare l’ ambiente Napoli. Dopo la negativizzazione martedì di Lozano, rientrato dal Messico, ecco quelle di ieri di Meret e Malcuit. Il portiere è stato asintomatico mentre il terzino francese ha avuto qualche problema. Le loro condizioni non sono dunque del tutto ottimali. Tutti e tre, se faranno in tempo a sostenere le visite di abilitazione post-Covid, oggi potranno andare in panchina”.