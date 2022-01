D’Agostino: “Spalletti ha dato una mentalità alla squadra, Fabian Ruiz è migliorato tanto

A 1 Station Radio è intervenuto Gaetano D’Agostino che ha parlato del lavoro che sta facendo Spalletti e della stagione di Fabian Ruiz. Ecco quanto detto:

“Spalletti sta facendo un lavoro su una squadra già collaudata, dando i suoi principi e mentalità. E’ il primo ad essersi innamorato di Napoli, si vede dalle interviste. E’ fondamentale che se un tifoso sente parlare di ‘vincere lo scudetto’ è normale che poi dopo due sconfitte inizi a contestare. Se invece proponi un progetto, il tifoso si accoda e si sente parte di un progetto. Fabian Ruiz è migliorato tanto, Spalletti gli ha dato determinati compiti ma anche la libertà di poter agire. Lo sta usando per uscire dalla prima pressione avversaria e poi da centrocampo in poi si trova la posizione da solo. Bisogna dargli la libertà di espressione, altrimenti si sente soffocato. Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, quando ci sono giocatori con estro non bisogna mai toglierglielo, altrimenti calano mentalmente. Fabian Ruiz può giocare da centrocampo in poi in tutti i ruoli”.