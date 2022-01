CdS – Napoli-Fiorentina, Spalletti ha un piano per Fabian Ruiz e Lozano!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sul match di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina: “Sarà un grande match ma anche un’ottima opportunità per Spalletti. Hirving Lozano infatti, è tornato solo recentemente dal Messico dopo essere guarito dal Covid-19. Visto l’infortunio di Insigne, Spalletti potrà concedergli alcuni minuti nel finale. Tornare alla forma fisica ottenuta prima della sosta natalizia, sarebbe vitale sia per il Napoli che per Lozano. Il rientro dovrà essere graduale, così come lo sarà quello di Fabian Ruiz!

Anche lo spagnolo, dopo essere guarito dal Covid-19 e dall’infortunio, ha bisogno di recuperare. L’ultima partita da titolare infatti risale al match contro il Sassuolo. Anche per lui infatti Spalletti ha previsto lo stesso trattamento del messicano. Entrerà solo per i minuti finali in attesa di recuperare la migliore condizione“.