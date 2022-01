CdS – Giuntoli non abbandona la pista Mandava, ma l’operazione rimane complessa

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano dopo l’acquisto di Axel Tuanzebe, il Napoli vorrebbe completare il pacchetto difensivo con l’acquisto di un terzino sinistro. Il nome più caldo è quello di Reinildo Mandava del Lille, ma l’operazione rimane complessa in quanto il Lille non ha intenzione di liberare il suo esterno a gennaio, pur avendo il contratto in scadenza a giugno. Ma Giuntoli non ha intenzione di mollare la trattativa e se ci sarà opportunità, tenterà di anticipare l’arrivo del terzino a gennaio.