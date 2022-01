CdM – Spalletti ritrova tre giocatori in vista della sfida con la Fiorentina

Luciano Spalletti sta preparando la sua squadra alla sfida di Coppa Italia di questa sera contro la Fiorentina. Dopo qualche momento di difficoltà per le troppe assenze, il Napoli sembra aver ritrovato lo spirito giusto per continuare a fare bene. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della negativizzazione di Meret e Malcuit. Lozano è rientrato in Italia. Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, a tal proposito scrive:

“Meret e Malcuit si sono negativizzati ieri, oggi faranno le visite previste dal protocollo e andranno in panchina, Lozano è rientrato a Napoli ieri pomeriggio. Il Chucky anche potrebbe essere aggregato last-minute ai convocati, dopo i test d’idoneità previsti per i guariti dal Covid-19”. Buone notizie per il tecnico azzurro che ha ritrovato tre dei suoi calciatori che gli permetteranno di avere più opzioni per le prossime partite.