Auriemma cambia prospettiva: “Perchè prestazione disastrosa?”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto in diretta su Teleclub Italia per commentare la sconfitta del Napoli in Coppa Italia, queste le sue dichiarazioni:

“Perchè definire questo Napoli disastroso? Ad esempio Lozano è appena tornato dal Messico e si percepiva fatica e ha preso un palo come Biraghi, senza però trovare il gol. Con il pareggio di Petagna non sono cambiate molto le cose perchè si era già in debito di ossigeno e la Fiorentina si è organizzata bene. Tuanzebe? Ha solo bisogno di tempo, è un ottimo difensore”.