Lucas Digne è un nuovo calciatore dell’Aston Villa.

Il comunicato è arrivato tramite la pagina Twitter della società inglese, che ha celebrato così l’arrivo dell’ex difensore di Barcellona ed Everton: il suo nome era stato accostato anche al Napoli nei sondaggi effettuati per il ruolo di terzino sinistro. Alla fine il francese ha scelto di rimanere in Premier.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅