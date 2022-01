AS – Il Napoli ci prova per Mathias Olivera, ma c’è distanza sulla formula! Le ultime

L’edizione odierna del giornale spagnolo AS ha fatto il punto sulla trattativa Mathias Olivera- Napoli. Secondo il quotidiano iberico il difensore uruguayano del Getafe resta una priorità per il mercato invernale del Napoli. Il problema principale è legato alla formula del trasferimento: gli azzurri hanno chiesto il calciatore in prestito semestrale. I madrileni invece vogliono la cessione immediata o al massimo prestito con obbligo di riscatto (si parla di circa 10 milioni): a queste condizioni l’accordo sembra piuttosto distante.