Aronica: “La difesa del Napoli è tra le migliori del campionato!”

Salvatore Aronica ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. L’ex difensore del Napoli ha commentato le ultima vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Io miglior difensore della prima parte di Champions League? I giudici forse avevano bevuto quella volta! Sicuramente quel Napoli lì non poteva essere battuto dal COVID-19 come purtroppo è avvenuto in questi anni.

La difesa attuale del Napoli è una delle migliori. Chiaramente c’è tanto da parte del tecnico, sia per il lavoro effettuato sul campo sia per autostima. Rrahmani e Juan Jesus stanno facendo bene, questo vuol dire che l’allenatore ha lavorato bene anche nella testa dei ragazzi. La fase difensiva è accorta, gagliarda e aggressiva.

Ospina o Meret? Meret ha molto talento, ma Ospina ha più abilità a iniziare l’azione e a muovere la palla e far ripartire l’azione dal basso. Spalletti ha seguito bene l’andamento, Ospina ha avuto un rendimento costante quindi il suo aspetto tecnico è fondamentale. Avrà anche grande personalità e spirito di amalgama del gruppo, Meret invece lo vedo un po’ un ragazzo introverso e silenzioso.

Coppa Italia? E’ obiettivo di fondamentale importanza”.