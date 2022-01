Agostinelli: “Lobotka? Nel suo ruolo è perfetto! Detta i tempi di gioco, mi aspetto molto da lui”

Andrea Agostinelli è stato intervistato dai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La rosa del Napoli la reputo una delle più forti in assoluto, capace di lottare per lo scudetto tranquillamente. Certamente se ti mancano 6-7 giocatori per più di due mesi poi quello diventa un altro discorso. Su Lobotka c’è solamente che parlare bene. Questo è un giocatore che per essere completo gli manca solo di riuscire a verticalizzare con una gittata lunga in certi momenti della gara. E’ perfetto, è un aggressivo, un equilibratore, un classico uomo davanti alla difesa che detta i tempi, mi aspetto che diventi uno dei centrocampisti migliori d’Italia.

I 3 attaccanti centrali del Napoli sono perfetti perché ognuno ha una caratteristica diversa dall’altro. Per Mertens basta dire il nome e già si sa di cosa si sta parlando, Petagna è uno che fa salire la squadra e Osimhen attacca la profondità in maniera eccezionale.

Fiorentina? La squadra di Italiano quest’anno ha dimostrato quello che è capace di fare. La Viola gioca molto bene. Questa è sicuramente una partita da vincere perché la Coppa Italia è una competizione su cui puntare”.