Tuttosport – Insigne si spera di rivederlo in campo contro l’Inter

Lorenzo Insigne è costretto a un nuovo stop. Dopo l’infortunio e il covid, il capitano del Napoli deve fermarsi ancora a causa di un problema muscolare rimediato domenica in campo contro la Sampdoria.

I tempi di recupero potrebbero essere molto lunghi, ha già intrapreso l’iter riabilitativo. A parlare delle sue condizioni è il quotidiano sportivo Tuttosport che a tal proposito scrive: “Bisognerà attendere almeno un mese per rivederlo in campo. In seguito al problema muscolare lamentato durante la gara con la Sampdoria, il capitano si è sottoposto a esami strumentali. Il calciatore ha già cominciato l‘iter riabilitativo ed il suo rientro in squadra si spera possa avvenire per il big match contro l‘Inter del prossimo 13 febbraio”