Domani, al Maradona, andrà in scena la gara tra Napoli e Fiorentina, con due squadre che vogliono superare il turno e dimostrare a loro stesse, oltre che ai fantastici tifosi, di non sottovalutare nessuna gara.

Una leggenda della Viola, come Antognoni, ha voluto introdurre la sfida di domani, parlando dalla mostra di “Pitti uomo”:

“E’ una partita secca e credo equilibrata, anche se per la squadra di Italiano pesa il ko col Torino. Intanto la Fiorentina si è rafforzata sul mercato. Piatek è un buon vice Vlahovic, Ikonè ha un curriculum importante nel Lille, ora va visto in Italia. Credo comunque che i viola se la possano giocare per l’Europa“.