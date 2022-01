Fischio finale a San Siro per Inter-Juventus, la Supercoppa non ha ancora un vincitore visto il risultato di 1-1. Si procederà ora a disputare i tempi supplementari per cercare di sbloccare il risultato. Partita molto vivace nonostante l’incertezza del risultato, l’Inter vorrebbe regalarsi il primo trofeo del 2022 mentre la Juventus punta a confermare la vittoria dello scorso anno.