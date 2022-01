Rosolino lancia il Napoli: “Vogliamo diventare i numeri uno”

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino non nasconde la sua fede partenopea e ha rilasciato allora una piccola intervista a calciomercato.com, parlando della stagione azzurra:

“Domani c’è Napoli-Fiorentina e si sogna in grande ma sono due squadre ben equilibrate che non si accontentano, gli azzurri hanno qualche pezzo mancante ma qui si vede la vera squadra. Ho visto varie stagioni e onestamente vorrei vincessimo lo scudetto, sarebbe ora di provarci visti anche i numerosi allenatori passati di qui, proviamo a diventare i numeri uno. Insigne? Il guadagno fa parte del gioco, ha ricevuto una grande proposta ma avrei preferito restasse per vincere qui”.