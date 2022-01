Repubblica – Contro la Fiorentina avverrà il debutto di Tuanzebe

Axel Tuazebe calcherà il manto erboso del Maradona da titolare contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui l’ex Aston Villa potrà far vedere a tutti di che pasta è fatto: “Axel Tuanzebe ha assaporato contro la Sampdoria l’ atmosfera del Maradona che a dire il vero è ultimamente lontana dalla fama di Fuorigrotta. Domenica lo stadio era semi- deserto con appena poche migliaia di tifosi sugli spalti. Sarà così pure domani alle 18 (arbitra Ayroldi, diretta in chiaro su Italia1) contro la Fiorentina nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Chi vince, affronterà la vincente di Venezia- Atalanta ai quarti( al momento in calendario il 9 febbraio). Tuanzebe ci ha preso gusto e spera di indossare la sua prima maglia da titolare. L’ impatto è stato incoraggiante: ha aggiunto fisicità ad un reparto che è tornato il migliore di tutta la serie A”.

Tuanzebe vuole dimostrare, fin da subito, di essere da Napoli.