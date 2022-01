Milan e Borussia Dortmund potrebbero sfidarsi fuori dal campo per aggiudicarsi un giovane difensore, si tratta di Andreas Christensen. Il calciatore veste la maglia del Chelsea ma, secondo la Bild, dovrebbe lasciare Londra a parametro zero in estate. I rossoneri mantengono i fari puntati su questo possibile colpo ma occhio anche ad un possibile inserimento del Barcellona.