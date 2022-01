Lozano, il manager: “Può avere più spazio senza Insigne”

Sulle frequenze di Radio Marte ha parlato il suocero di Lozano, Rodrigo Obregon, membro del suo entourage. Le sue parole in merito alla stagione del messicano e sulle opportunità future:

“Hirving non ha smesso di allenarsi nonostante la positività ed è pronto per giocare domani contro la Fiorentina, l’equipe medica del Napoli gli è stata vicino. Poi credo che l’addio di Insigne, considerando sempre il grande rispetto nei suoi confronti, possa donargli più spazio per avere la definitiva esplosione anche sulla fascia sinistra. Quella con il Barcellona sarà per lui una partita speciale ma soltanto per difendere i colori del Napoli”.