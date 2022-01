Il Roma – Fabiàn si riprende il centrocampo contro la Fiorentina

Fabiàn Ruiz è pronto a riprendersi il centrocampo contro la Fiorentina.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Roma, che avrebbe dedicato ampio spazio al ritorno in campo dello spagnolo che tanto è mancato a mister Spalletti in termini di geometrie e tiri dal limite dell’area. Un recupero importantissimo: “Fabian Ruiz è pronto a tornare titolare nel Napoli. La sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina in Coppa Italia potrebbe essere l’ occasione per rivedere all’ opera dal primo minuto lo spagnolo. Ormai è passato molto tempo dall’ ultima sua presenza da titolare. Poi si è messo anche il Covid a complicare la sua posizione. Ma adesso sta bene e vuole cercare i minuti nelle gambe per diventare nuovamente protagonista”.

Fabiàn Ruiz vuole tornare ad incidere il ritmo del suo Napoli.