Il Roma: “Di Lorenzo sa sempre cosa fare nel migliore dei modi”

Giovanni Di Lorenzo è diventato a tutti gli effetti un inamovibile di questo Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, infatti, dal suo acquisto in casa Empoli sono stati davvero pochi i periodi negativi del terzino destro della Nazionale in maglia azzurra. Il quotidiano sopra citato ne parla in tali termini: “Dal Venezia prima del girone di andata alla Sampdoria seconda di ritorno c’ è sempre stato. Ventuno partite in Serie A dove Giovanni Di Lorenzo ha risposto sistematicamente presente senza mai essere sostituito. Stessa cosa dicasi per l’ Europa League. Sei partite su sei disputate dal terzino toscano rimasto in campo fino alla fine. Ha polmoni d’ acciaio questo difensore che nel suo palmares personale deve mettere anche le gare di Nazionale dove Mancini lo ha fatto riposare solo con la Bulgaria mentre in tutte le altre non è mai mancato. I minuti che ha nelle gambe non si contano. Nel massimo campionato nostrano sono 1.890, in campo internazionale sono 540”.

Il Napoli può contare su Di Lorenzo in ogni momento.