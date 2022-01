Il Mattino: “Zanoli può esordire dal primo minuto in Coppa Italia”

Alessandro Zanoli potrebbe partire titolare contro la Fiorentina domani pomeriggio.

A lanciare la notizia è stata l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il giovane talento azzurro sarebbe il principale indiziato in caso di positività confermata di Mario Rui e Malcuit: “Per esempio, assai improbabile che Ghoulam giochi la terza gara in sette giorni: se Malcuit o Rui non dovessero negativizzarsi (sono fermi da 8 giorni) toccherà a Zanoli fare il suo esordio dal primo minuto”. Una situazione che si schiarirà solo a domani, in attesa degli esiti dei nuovi tamponi che dovranno fare luce sullo stato del virus in relazioni ai due terzini sopra citati. Sarebbe tuttavia una grande occasione dal primo minuto per Zanoli se dovessero essere confermate le indiscrezioni.