Fiorentina, nuovo positivo al Covid-19 nel gruppo squadra

Domani la Fiorentina sfiderà il Napoli per il match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Ma l’emergenza covid sembra non frenare la sua corsa. Il club viola in un comunicato ha rivelato che un nuovo membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. Non si conosce il nome del calciatore.

Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e

asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti”