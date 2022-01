Fiorentina, Italiano vuole vincere al Maradona per riscattare la sconfitta di Torino

La Fiorentina sfiderà il Napoli domani al Maradona alle ore 18:00. La gara sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. C’è attesa per il debutto degli azzurri nella competizione, ma la Viola di certo non si farà trovare impreparata.

Italiano e i suoi sono reduci da una brutta sconfitta in casa del Torino. I toscani non sono riusciti ad entrare in partita e ora cercano il riscatto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’allenatore viola vuole una risposta immediata e si aspetta di vedere una squadra compatta e decisa al Maradona. L’obiettivo è vincere.