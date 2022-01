Fedele su Osimhen: “Con il suo rientro il Napoli ritroverà anche i gol”

Enrico Fedele, ex dirigente, è stato intervistato dai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Scudetto? Non ci penso proprio. A me la partita contro la Sampdoria non è piaciuta, non c’è stata l’esaltazione provata a Torino contro la Juventus. L’unica cosa su cui deve puntare il Napoli è la Coppa Italia. Nell’analisi post Juve ho detto che il Napoli ha fatto una partita di grande orgoglio e determinazione. Con la Sampdoria per 30 minuti non abbiamo fatto un tiro in porta. Il Napoli può puntare al massimo al secondo posto, per me non ha nessuno possibilità di vincere lo Scudetto. Alla fine il Napoli riuscirà ad arrivare tra le prime 4.

Il problema del gol? C’è e non lo risolverà Osimhen. Quando è venuto meno Osimhen è venuta meno una certa tipologia di gioco. Nelle ultime partite dell’anno del Napoli ci siamo messi le mani davanti agli occhi. Osimhen sicuramente è un giocatore che nella sua furia atletica può dare molto”.