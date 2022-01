De Maggio: “Su Tuanzebe ho qualche novità per domani”

Walter De Maggio ha parlato a Kiss Kiss Napoli di Axel Tuanzebe e sulla sua situazione attuale:

“Mi arriva una vocina sul difensore centrale arrivato dal Manchester United, è già pronto e dalle indiscrezioni che mi giungono in questo momento, pare che potrebbe giocare titolare ed esordire dal primo minuto domani sera, contro la Fiorentina in Coppa Italia. Sarebbe un bell’attestato di stima per il calciatore arrivato in prestito dalla squadra inglese. Fiorentina? Molto probabilmente dovrebbe giocare titolare Piatek domani sera”.

Inoltre, Valter De Maggio, ha aggiunto: “Il Napoli ha comunicato, inoltre, che Osimhen oggi ha lavorato con il gruppo. Possibile che presto potrebbe tornare in campo per giocare qualche minuto e testare la sua tenuta fisica. Staremo a vedere”.