Secondo le news che arrivano dalla Spagna, Edinson Cavani è finito nel mirino del Barcellona, prossima avversaria del Napoli in Europa League. Il Matador è in scadenza di contratto a giugno, e l’allenatore del Manchester United Ralf Ragnick ha fatto capire che molto probabilmente l’ex azzurro non partirà a gennaio. I blaugrana comunque tengono d’occhio la situazione per provare a tesserare il giocatore a parametro zero per luglio.

Fonte: Mundo Deportivo.