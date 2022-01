CorrSport: “Petagna ha accettato di vivere all’ombra dei suoi colleghi”

Andrea Petagna è rimasto a Napoli ed è stata probabilmente la scelta più giusta.

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, difatti, l’ex attaccante di Atalanta e Spal si sta facendo trovare sempre pronto: “Petagna è oro, nel pieno dell’ emergenza, ma Spalletti l’ ha sempre saputo, per questo – nonostante la presenza di Osimhen e Mertens – in estate, dopo il gol al Genoa, quando era a un passo dalla Sampdoria, s’ impegnò a spiegargli l’ idea che aveva in mente, convincendolo a restare. Petagna, che alla Samp avrebbe giocato sempre, ha accettato di vivere all’ ombra dei suoi colleghi, lo ha fatto con umiltà e sapendo cogliere ogni occasione. Ha brillato proprio contro la Sampdoria ma era stato luce anche altre volte pur senza gol. In Europa League è stato uomo assist, in campionato ha prima accettato le briciole – 80 minuti fino a ottobre – e poi, nel momento dell’ emergenza, quando è cominciato il calvario di Osimhen, ha saputo rendersi utile, fino a diventare indispensabile”.

Petagna c’è e il Napoli può sicuramente essere contento di lui.