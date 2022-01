Coronavirus – Positivo un calciatore del Torino. Il comunicato

In giornata il Torino di Ivan Juric ha comunicato la positività al Coronavirus di un giocatore della prima squadra. Il soggetto resta ignoto, in quanto la società non ne fa trasparire il nome; regolarmente vaccinato, attualmente si trova in isolamento domiciliare. Di seguito il comunicato del club:

“Il Torino Football Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare”.