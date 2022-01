Comito: “Il Napoli con tutte queste assenze può ottenere risultati solo attraverso il gioco”

Salvatore Comito, giornalista, ha parlato ai microfoni de “I Tirapietre”, ecco quanto evidenziato sul Napoli:

“Il Napoli per anni si è sostenuto con introiti Champions League e autofinanziamenti importanti. La cessione di Higuain per esempio, la capacità di vendere bene Cavani e Lavezzi. La cosa preoccupante riguarda i giovani talenti che non vogliono più rinnovare, alla prima offerta importante, dunque, conviene venderli i calciatori”.

“Perché se si impunta poi, con il suo procuratore, rischia di depauperare un patrimonio. Punti positivi del Napoli? La squadra mi dà l’impressione di essere sempre credibile dal punto di vista del gioco. C’è sempre un’idea di gioco ed i giocatori la mettono in pratica. Il Napoli con tutte queste assenze può ottenere risultati solo attraverso il gioco”.

“Nel Napoli prima della fine dell’anno sono successe due cose mai viste nella storia del calcio a mia memoria, i due gol subiti con Empoli e Spezia al Maradona sono qualcosa di incredibile”. Ha concluso il giornalista.