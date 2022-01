Ceccarini fa il punto sul mercato: le carte di Inter, Milan e Napoli

Il giornalista Mediaset Niccolò Ceccarini ha parlato a 1 Station Radio per fare il punto sul mercato dei top club italiani, in particolare Inter, Milan e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“I neroazzurri cercano un’alternativa a Perisic sulla sinistra ma dovrà essere solo un’operazione in prestito, in estate ci sarà maggiore concretezza. L’obiettivo in attacco è sempre Scamacca ma c’è da battere la concorrenza della Juventus, a gennaio è complicato parlarne in generale. Il Milan invece era interessato a Botman ma resta sempre il problema economico, dovendo fare un investimento spunta il nome di Bailly del Manchester United, mentre Gabbia potrebbe finire alla Sampdoria. Infine il Napoli: si cerca un terzino sinistro e il nome potrebbe essere Olivera, ancora una volta però solo in prestito”.