CdM – Insigne, i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto

Lorenzo Insigne domenica dopo poco più di 25 minuti di gara ha lasciato il campo per un infortunio. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno il calciatore azzurro dovrà stare fermo per 15 giorni affinché possa recuperare dal problema muscolare.

Il quotidiano, oggi in edicola, scrive: “La sfortuna sembra essersi accanita. Uscito alla mezz’ora contro la Sampdoria, Insigne è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.

E ora il Napoli dovrà fare a meno del fantasista azzurro per almeno 15 giorni, ma i tempi potrebbero dilatarsi. Resta da capire, dunque, quanto saranno efficaci le cure e come risponderà il muscolo”.