CdM – Fabian Ruiz il migliore tra gli azzurri per la precisione dei passaggi

“Fabian Ruiz in sedici partite ha segnato cinque reti e realizzato tre assist”. Questi i numeri del centrocampista spagnolo che guida l’intera squadra gestendo palloni e impostando il gioco. L’ex Betis da quando è a Napoli ha più volte dimostrato il suo valore e la sua determinazioni, ma in questa stagione sta facendo ancora meglio e i numeri lo dismostrano.

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al calciatore scrivendo: “Fabian Ruiz vanta una percentuale del 90,8% di precisione nei passaggi, almeno una volta a partita in media mette un compagno in condizione di essere pericoloso, ha anche la visione di gioco e la qualità per tentare il passaggio lungo (3.9 a gara).

Fabian Ruiz è rientrato contro la Sampdoria, giocando poco più di dieci minuti in cui Spalletti gli ha dato il compito di gestire bene la palla, la strategia migliore per difendersi e allo stesso tempo provare a chiudere le partite. Contro la Fiorentina il centrocampista spagnolo aumenterà il minutaggio, partendo dal primo minuto o subentrando a gara in corso“